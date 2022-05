Ngaruko Kelly yegukanye ikamba rya Miss Burundi 2022

Iminota 14 iraheze

Ngaruko Kelly wari uhagarariye umujyi wa Bujumbura ni we waraye atorewe kuba Nyampinga w'u Burundi w'uyu mwaka, mu cyiciro cya nyuma cy'iri rushanwa cyabereye mu Kigobe.

Umushinga we ni uwo guteza imbere ubucuruzi buciriritse.

Sezerano Arlène Antoine ni we wabaye igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Burundi (1ère Dauphine), Ishimwe Aimée Gloire aba igisonga cya kabiri (2ème Dauphine), naho Ndahiro Mégane aba Miss Popularity (wakunzwe na rubanda).

Mu bihembo Miss Burundi yegukanye, harimo n'imodoka yo mu bwoko bwa Ractis, hamwe n'umushahara wa buri kwezi mu gihe cy'umwaka umwe, uzafata abarirwa muri miliyoni 3,2 z'amafaranga y'u Burundi, no kumurihira amashuri mu gihe cy'umwaka umwe.

Igisonga cya mbere cya Miss Burundi agenewe miliyoni 2 z'amarundi hamwe no kumurihira amashuri mu mwaka umwe, igisonga cya kabiri miliyoni 1,5 no kumurihira amashuri, naho Miss Populaire (Popularity) agenewe miliyoni 1 y'amarundi no kumurihira amashuri.