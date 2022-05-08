Benjamin Rich: YouTuber wo muri UK yafungiwe mu kigo cy'ibyogajuru cya Russia

Jo Couzens

BBC News

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Ahavuye isanamu, PA Media Insiguro y'isanamu, Abakerarugendo bafotora icyogajuru kiri aho cyohererezwa mu isanzure mu kigo Baikonur Cosmodrome, mu mwaka wa 2015

Umwongereza ufite shene ya YouTube atangarizaho ibiganiro yafungiwe mu kigo kigenzurwa n'Uburusiya cy'ibijyanye n'isanzure n'ibyogajuru cyo muri Kazakhstan, nkuko abategetsi babivuze.

Benjamin Rich, azwi kubera shene ye 'Bald and Bankrupt' acishaho ibiganiro by'ahantu hatandukanye aba yasuye. Yafungiwe hafi y'ahohererezwa ibyogajuru ho mu kigo Baikonur Cosmodrome, nkuko byavuzwe n'umukuru w'ikigo Roscosmos cy'Uburusiya cy'iby'isanzure.

Dmitry Rogozin yavuze ko Rich arimo gukorwaho iperereza ku "bikorwa binyuranyije n'amategeko".

Ibiro by'ububanyi n'amahanga by'Ubwongereza byavuze ko birimo gukora iperereza kuri ayo makuru.

Rogozin yavuze ko umugore witwa Alina Tseliupa, watangajwe ko ari uwo muri Belarus, na we yafashwe.

Yongeyeho ko bombi bafungiwe ku ishami ry'ibibazo by'imbere mu gihugu ryo mu kigo Baikonur, ku ntera ya kilometero 1,100 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru Nur-Sultan wa Kazakhstan.

Shene (chaîne/channel) ya YouTube ya Rich, avuga ko iri "ahataboneka ku ikarita [ho] mu butaka bwahoze ari ubw'abasoviyeti", ifite abafatabuguzi (subscribers) barenga miliyoni 3.5.

Videwo ya vuba aha cyane aherutse gutangaza kuri iyo shene ni iyo yashyizeho ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kane, yafatiye muri Syria.

Ingendo zose zo kuri stasiyo zerekeza mu isanzure zikoresheje ibyogajuru by'Uburusiya zohererezwa mu kigo Baikonur Cosmodrome, gifunguye ku bakerarugendo babisabira uruhushya mu kigo Roscosmos cy'iby'isanzure cy'Uburusiya.