DR Congo: Abaturage barenga 50 bishwe n'inyeshyamba bikekwa ko ari CODECO

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Insiguro y'isanamu, Ifoto igaragaza igice kimwe cy'abishwe mu bwicanyi bwo ku cyumweru

Abasivile barenga 50 bishwe barashwe abandi batemaguwe n'inyeshyamba ku cyumweru mu gace ka Mabilindeyi muri teritwari ya Djugu, Intara ya Ituri, nk'uko umukuru wa sosiyete sivile yaho abivuga.

Dieudonné Lossa yabwiye BBC Gahuzamiryango ko mu bishwe harimo abagore n'abana kandi ko byakozwe n'inyeshyamba za "CODECO nk'ibisanzwe".

Lossa avuga ko kugeza ubu imibare nyayo y'abapfuye n'inkomere itaramenyekana neza kandi ishobora kwiyongera mu gihe hari abagishakishwa bashobora kuba bishwe.

Mu gitondo ku cyumweru, inyeshyamba zitwaje intwaro zateye kariya gace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zirarasa mbere yo kwirara mu baturage zibica zinatwika inzu zabo.

Radiookapi yo muri DR Congo ivuga ko abapfuye bagera kuri 60 naho abakomeretse bakaba barenga 30.

Amafoto ababaje y'abishwe BBC yabonye yerekana abatemaguwe mu mutwe, harimo abagore n'abana.

Insiguro y'isanamu, Intara za Kivu ya ruguru na Ituri zimaze umwaka urenga mu bihe by'ubutegetsi bwa gisirikare bigamije kurwanya inyeshyamba

Muri Gashyantare(2) inyeshyamba za CODECO nanone muri teritwari ya Djugu zateye inkambi y'impunzi zica abarenga 50 zikomeretsa abagera kuri 45. Ubwicanyi bwamaganywe na benshi.

Mu kwezi gushize i Nairobi abakuru b'ibihugu by'akarere bemeranyijwe gushyiraho "ako kanya" ingabo z'akarere zo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa DR Congo, izanga gushyira intwaro hasi mu biganiro byahise bikurikiraho.

CODECO ni umwe mu mitwe yatumiwe n'ibiro bya perezida ikanga kwitabira ibyo biganiro bya Nairobi bigamije gusaba inyeshyamba gushyira intwaro hasi.