Ukraine: Ubutasi bwa US buvuga ko Putin arimo gutegura intambara y'igihe kirekire

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Amerika ivuze ibi mu gihe imirwano ikaze ikomeje mu burasirazuba, aho Uburusiya burimo kugerageza kugira igice bufata.

Umukuru w'ubutasi bw'Amerika Avril Haines ku wa kabiri yabwiye akanama ko muri sena y'Amerika ko Putin agishaka "kugera ku ntego zirenze Donbas", ariko ko hari "ukudahura hagati y'intego ze n'ubushobozi bwa gisirikare busanzwe [bwo mu ntambara isanzwe] bw'Uburusiya muri iki gihe".

Mu mirwano ya vuba aha, Ukraine ivuga ko yisubije ahantu hane mu karere ka Kharkiv ko mu majyaruguru ashyira uburasirazuba.