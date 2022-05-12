Malawi: Urukiko rwakatiye buri umwe mu bagabo batatu imyaka 155 kubera kwica nyamweru
- Peter Jegwa
- Lilongwe, Malawi
Abagabo batatu bo muri Malawi buri umwe muri bo urukiko rukuru rwamukatiye igifungo cy'imyaka 155 kubera kwica nyamweru.
Abo bagabo, b'imyaka 44, 45 na 71, bahamwe n'icyaha nyuma yuko bemeye ko mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka bishe nyamweru w'umugabo wari ufite imyaka 23.
Umwe muri abo bakatiwe yari mwenewabo (yari afitanye isano) w'uwo mugabo.
Muri iyi myaka 10 ishize, Malawi yabayemo ibitero n'ubwicanyi bwakorewe ba nyamweru, butewe n'imyemerere itari ukuri ko imvange zirimo n'ibice by'imibiri yabo zitera amahirwe n'ubukire mu buzima.
Kuva mu mwaka wa 2014, hamaze kubaho ibikorwa birenga 170, birimo ubwicanyi, gusenya imva no kugerageza gushimuta, hamwe n'urugomo kuri ba nyamweru.
Muri uku kwezi kwa gatanu, urukiko rukuru rwasomye umwanzuro mu rundi rubanza ku bwicanyi bwakorewe nyamweru, rusanga uwahoze ari padiri muri Kiliziya Gatolika, umupolisi hamwe n'umuganga bahamwa no gucuruza ibice by'umubiri.
Uko guhamwa n'icyaha kwabo kwabaye ukwa mbere kw'abantu bakomeye bafite aho bahuriye n'ibitero kuri ba nyamweru.
Uko guhamwa n'icyaha hamwe n'ibi bifungo birebire byahawe aba bagabo ku wa gatatu, bitanga ubutumwa bw'ubucamanza bwa Malawi ko ubwicanyi n'urugomo kuri ba nyamweru bitazihanganirwa.