Florida: Umugenzi 'utazi na kimwe' yamanuye indege mu gihe umupilote yataye ubwenge

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Ucunga ingendo z'indege yarambwiye ati: "Gumisha hamwe amababa y'indege ubundi ugerageze gukurikira umwaro, ujya mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo. Turi kugerageza kugushaka."

Morgan umaze igihe kinini mu kuyobora indege n'imyaka irenga 20 mu kwigisha kuyitwara, ntabwo aratwara indege ya moteri imwe muri ubu bwoko - Cessna 208 - ariko yabashije gukoresha ikarita yerekana ikizuru cy'iyi ndege mu guha amabwiriza uriya mugenzi.