Florida: Umugenzi 'utazi na kimwe' yamanuye indege mu gihe umupilote yataye ubwenge
Imbuga z'amakuru muri Florida ziri gushakisha umugenzi w'amayobera wururukije indege wenyine nyuma y'uko umupilote arwaye agata ubwenge.
Uwo mugabo utaramenyakana amazina amajwi ye yumvikanye mu bubiko bw'amakuru y'ingendo abwira umunara w'ikibuga cy'indege ko "nta gitekerezo afite cy'uko bahagarika indege".
Umugenzuzi w'ingendo z'indege wigisha abapilote bashya yamuyoboye uko yururutsa indege ku kibuga mpuzamahanga cya Palm Beach kuwa kabiri.
Birangiye bombi bahuriye ku muhanda w'indege barahoberana, ariko bivuga ko batibwiranye.
Uyu mugabo yumvikana abwira umunara ugenzura indege avuga ati: "Mfite ikibazo gikomeye hano. Umupilote wanjye yataye ubwenge."
Icyo gihe indege yari ku butumburuke bwa 2,7 Km.
Abajijwe aho baherereye, yarasubije ati: "Nta n'igitekerezo mfite." Yasubije gusa ko arimo areba umwaro wa Florida imbere ye.
Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango
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Ucunga ingendo z'indege yarambwiye ati: "Gumisha hamwe amababa y'indege ubundi ugerageze gukurikira umwaro, ujya mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo. Turi kugerageza kugushaka."
Ahantu hamwe yagize ati: "Simbasha no kubona 'tableau' inyereka amakuru y'urugendo. Mwebwe mufite amakuru kuri ibyo?"
Yongeraho ati: "Nta gitekerezo mfite cy'uko bahagarika indege, nta kintu na kimwe nzi gukora."
Robert Morgan, ugenzura ingendo z'indege ku kibuga cya Palm Beach yari mu karuhuko ubwo uwo bakorana yazaga kumubwira uko bimeze.
Morgan umaze igihe kinini mu kuyobora indege n'imyaka irenga 20 mu kwigisha kuyitwara, ntabwo aratwara indege ya moteri imwe muri ubu bwoko - Cessna 208 - ariko yabashije gukoresha ikarita yerekana ikizuru cy'iyi ndege mu guha amabwiriza uriya mugenzi.
Yabwiye WPBF-TV ati: "Nari nzi ko irimo kuguruka nk'indi ndege yose. Nari nzi kandi ko ngomba kumufasha gutuza, nkamwereka umuhanda w'indege nkanamubwira uko agabanya ingufu maze akabasha kuyururutsa."
Mu majwi yafashwe, Morgan yumvikana yigisha uyu mugabo "kwigiza imbere ibifashi bitwara indege kandi akamanuka buhoro buhoro" uko agenda yegera aho yururukira.
Morgan ati: "Mbere y'uko mbimenya, yarambwiye ati 'nageze hasi. Iki kintu ndakizimya nte?'".
Nyuma uyu mugenzi na Morgan bahise bahurira hasi ku muhanda w'indege, aho bahoberanya bakanafata ifoto.
Ariko muri ibyo byishimo Morgan ntiyigeze abaza uwo mugabo izina nk'uko umunyamakuru wa WPBF yabibwiye BBC kuwa gatatu.
Izina rye kandi ntabwo ryigeze rifatwa mu biganiro mu majwi ya radio
Morgan yabwiye CNN ati: "Numvaga ngiye nko kurira, byari igihe cy'amarangamutima. Yambwiye gusa ko ashaka kujya iwe kureba umugore we utwite...Ibyo byari na byiza kurushaho.
"Mu maso yanjye yari intwari, naho njyewe nakoraga akazi kanjye gusa."
Nyuma y'uko iyi ndege igeze hasi, Morgan yumvikana mu majwi ashimagiza uyu mugenzi udasanzwe ku bandi bapilote.
Yabwiye umupilote witeguraga guhagurutsa indege ati: "Ubonye ko abagenzi babiri aribo barurukije iriya ndege!"
Umupilote aramusubiza ati: "Uravuze ngo abagenzi nibo bururukije iriya ndege? Ohh Mana yanjye. Bakoze akazi keza."
Mu butegetsi bw'ikigo gishinzwe indege bavuze ko iyo ari indege bwite yanditse ku muntu wo muri leta ya Connecticut.
Yari imaze nk'isaha ihagurutse i Marsh Harbour muri Bahamas, nk'uko ikigo gikurikirana ingendo z'indege FlightAware kibivuga.
Umupilote wari utwaye iyi ndege yajyanywe ku bitaro n'ikipe y'abatabazi bo ku kibuga cy'indege. Amazina ye n'uko amerewe ntabwo byatangajwe.
Passenger lands plane at Humberside Airport after pilot falls ill
A passenger manages to land an aeroplane at Humberside Airport after the pilot falls ill at the controls.