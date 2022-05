India: Ababyeyi bareze mu rukiko umuhungu wabo kubera kutabaha umwuzukuru

Umuhungu wabo n'umugore we bisa nkaho nta cyo barabivugaho ku mugaragaro.

Prasad, se w'uwo mugabo, avuga ko yakoresheje amafaranga yose yari yarizigamiye, mu 2006 akohereza umuhungu we muri Amerika kwiga gutwara indege, bikamutwara amadolari y'Amerika 65,000 (miliyoni 67 mu mafaranga y'u Rwanda).

Yasubiye mu Buhinde mu mwaka wa 2007, ariko atakaza akazi ke, bituma umuryango we ugomba kumufasha mu buryo bw'amafaranga mu gihe kirenze imyaka ibiri, nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru The Times of India.