Spain irateganya gushyiraho itegeko riha ikiruhuko abagore bababazwa bikomeye n'imihango

Umushinga w'itegeko ukubiyemo ko abagore bashobora guhabwa iminsi itatu y'ikiruhuko buri kwezi - gishobora no kugera ku minsi itanu kuri bamwe.

Iyo gahunda irimo no gukuraho umusoro ku bikoresho by'isuku yo mu mihango, no ku bishyira nta kiguzi (ku buntu) mu bigo bihuriramo abantu benshi nko mu mashuri no mu magereza.