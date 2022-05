South Africa: Ihindagurika ry'ibihe niryo riri inyuma y'impfu 430 mu kwezi guheze

Iminota 12 iraheze

Umugwi w'abahinga mu bumenyi bo muri Afrika y'epfo, Uburaya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barakoreye hamwe mu cigwa co kuraba uruhara ihindagurika ry'ibihe ryagize kuri iyo myuzure hamwe n'isomo ryokurwamwo.

Hari na vyiza vyagaragaye, nk'uko WWA ibivuga, mu gihe akarere ka eThekwini ko muri Durban kari mu nzira yo gushira mu ngiro imigambi ijanye no kuvugurura uburyo bwo kurinda imyuzure no gushira amafaranga mu buryo bwo kuburira bukoze mu buhinga bwa none.