Joe Biden yavanyeho icyemezo cya Trump cyakuye ingabo za Amerika muri Somalia
Abategetsi muri Amerika batangaje ko Perezida Biden yameje kongera kohereza ingabo za Amerika muri Somalia, akuyeho icyemezo cy'uwamubanjirije Donald Trump.
Ibyo byari byasabwe na minisiteri y'ingabo za Amerika, Pentagon, ngo ifashe kurwanya umutwe wa al-Shabab.
Mu 2020 Perezida Trump yavanye muri Somalia abasirikare ba Amerika bagera kuri 700 bari bariyo.
Kongera kugira ingabo muri Africa y'iburasirazuba bije nyuma y'uko Somalia itoye perezida mushya.
Hassan Sheikh Mohamud, wahoze ari impirimbanyi y'amahoro, nyuma yo gutorwa kuwa mbere yizeje gukorana bya hafi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga.
Somalia imaze imyaka myinshi yarazahajwe n'umutekano mucye, abarwanyi biyitirira idini ya Islam bigeze kuba bategeka iki gihugu baracyafite igice kinini cyacyo aho kandi basoresha.
Benshi bagaragaje impungenge zabo ubwo Trump yakuragayo ingabo za Amerika zakoranaga n'ingabo zigera ku 19,000 z'Ubumwe bwa Africa zagiye gushakira amahoro iki gihugu.
Ubu, Amerika izoherezayo abasirikare barenga 500, nk'uko bivugwa na Adrienne Watson umuvugizi w'ikigo US National Security.
Itangazo rya Adrienne rinenga ubutegetsi bwa Trump, ryita icyemezo cye "ubuhubutsi".
Al-Shabab kenshi igaba ibitero ahanyuranye mu gihugu no ku murwa mukuru Mogadishu. Igiheruka gikomeye ni icyo yagabye ku birindiro by'ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bwa Africa hagapfa benshi.
Amerika ifite amateka mabi muri Somalia, Washington yibuka ibyabaye ku basirikare bayo mu 1993 aho batsinzwe n'abarwanyi i Mogadishu maze imirambo y'abasirikare ba Amerika bishwe igakururwa mu mihanda yerekanwa kuri televiziyo.