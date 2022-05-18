Rwanda: Victoire Ingabire arasaba iperereza kw'"iyicarubozo rikorerwa abanyururu"
Umunyapolitike Victoire Ingabire arasaba abashinzwe za gereza mu Rwanda guhagarika ibikorwa avuga ko ari iby'iyicarubozo bikorerwa abagorarwa.
Uyu mukuru w'ishyaka DALFA Umulinzi ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda ritaremererwa gukorera ahabona, aheruka gusohora ubutumwa kuri Twitter, yamagana ibyo yita iyicarubozo byakorewe umunyamakuru Agnes Uwimana.
Uwo munyamakuru ngo yari yagiye gusura bagenzi be bafungiwe muri gereza ya Mageragere.
Kuri ubwo butumwa kandi, Victoire Ingabire yometseho video yateguwe na Agnes ivuga ku iyicarubozo rikorerwa abagororwa.
Madamu ingabire arangiza ubwo butumwa kuri Twitter asaba ubuyobozi bw'amagereza kubihagarika.
Robert Patrick Misigaro yavuganye na Ingabire Victoire, atangira amubaza aho ashingira yemeza ibyavuzwe na Agnes Uwimana (umva icyo kiganiro aho hejuru).
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