Rwanda: Lt Colonel Phénéas Munyarugarama wacyekwagaho jenoside byemejwe ko yapfuye

Iminota 43 iraheze

Urwego rwa ONU rurangiza imirimo yasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, IRMCT, rwemeje ko Phénéas Munyarugarama wahoze ari Liyetona Koloneli mu zari ingabo z'u Rwanda (FAR) washakishwaga acyekwaho jenoside, yapfuye mu 2002.

Umushinjacyaha wa IRMCT Serge Brammertz yagize ati: "Ku bishwe no ku barokotse ibyaha bya Munyarugarama mu karere ka Bugesera, twizeye ko ibi bigezweho hari ukuntu bibaruhuye".

Iri tangazwa ry'urupfu rwa Munyarugarama rikurikiye iryo ku wa kane w'icyumweru gishize ry'urupfu rwa Protais Mpiranya wahoze ari Majoro mu zari ingabo za FAR , na we washakishwaga ashinjwa uruhare muri jenoside.

Ni iki kindi ONU ivuga ku rupfu rwe?

Mu mpera y'ukwezi kwa kabiri mu 2002, ONU ivuga ko Munyarugarama - mbere ya jenoside wari waranahawe amahugurwa ya gisirikare muri Libya no mu Bubiligi - yageze mu cyaro cya Kankwala mu ntara ya Katanga y'amajyaruguru, mu rugendo rwerekeza ku murwa mukuru Kinshasa.

Urwo rugendo ku maguru ONU ivuga ko rwamaze amezi menshi, harimo no kunyura ahantu hagoye kuhagenda mu ishyamba ry'inzitane, ibishanga no kwambuka imigezi, ndetse "yari hafi kurohama" mbere yuko agera i Kankwala.

ONU ivuga ko we n'abo bari bari kumwe bahawe aho gucumbika iminsi micyeya, mbere yo gukomeza urugendo runyura i Kamina rwerekeza i Kinshasa.

Impamvu nyirizina yateye urupfu rwe ntizwi kuko nta baganga bari bari kumwe na we cyangwa ngo habe hari amavuriro hafi aho.

Ku munsi wakurikiyeho, yashyinguwe mu isanduku, ashyirwa mu mva idafite ikiyanditseho, mu kumushyingura kwitabiriwe n'abarimo na babiri bo mu muryango we.

ONU ivuga ko itagerageje gutaburura umurambo we kugira ngo ukorweho isuzuma rya DNA (ADN) ryo kwemeza ko ari we koko, kubera impungenge zikomeye z'umutekano ku bakozi bayo bari kwerekeza muri ako karere, no kuba nta mikoranire n'abategetsi ba Congo yari ihari.