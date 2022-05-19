Ethiopia: Umugabo yinjiye ishure kaminuza ku myaka 69

Iminota 28 iraheze

Umugabo w'umunya Ethiopia w'imyaka 69 afise abana 11 yavuzwe cane ku mbuga hwaniro mu gihugu ce inyuma yo kwiyandikisha kw'ishure kaminuza afise imyaka 69.

Ubu yatanguye kwiga kw'ishure kaminuza ya Jimma iri mu burengero bw'igihugu aho yizeye ko azoharonkera urupapuro rw'umutsindo mu vyo ubuvuzi.