Ukraine: Umusirikare wa Russia yananiwe gusubiza ibibazo by'umupfakazi yiciye umugabo
- Na Sarah Rainsford
- BBC News, Kyiv
Mu minsi ya mbere y'ibitero by'Uburusiya muri Ukraine umusivile w'imyaka 62 yarasiwe hafi y'iwe mu cyaro cyo mu burasirazuba bwa Ukraine. Yitwa Oleksandr Shelipov.
Amezi atatu nyuma yaho, umusirikare w'umurusiya wafatiwe ku rugamba arimo kuburanishwa i Kyiv ku byaha by'intambara aregwa kumwica.
Mu rukiko, uyu musore w'imyaka 21 kuwa kane yari imbere ya Kateryna Shelipova, umupfakazi wa Oleksandr wishwe.
Kateryna yabajije ati: "Yigeze yicuza icyaha cye?"
Uyu musirikare wari komanda w'igifaru cy'abarusiya, Vadim Shishimarin, yasubije ko yemera icyo cyaha kandi asaba imbabazi.
Ati: "Ariko ndabyumva ko utazabasha kumbabarira".
Kateryna yari atararangiza.
Akomoza ku mpamvu ya Vladimir Putin y'iyi ntambara, aramubaza ati: "Rwose mbwira, ni iki cyabazanye(Abarusiya) hano? Kuturinda?"
"Kuturinda iki? Mwandidaga umugabo wanjye mwishe?"
Uyu musirikare ibi nta gisibuzo yari abifitiye.
Uru rubanza nirwo rwa mbere umusirikare w'umurusiya arezwemo ibyaha by'intambara muri Ukraine kuva bayiteye muri Gashyantare(2).
Sergent Vadim Shishimarin yemeye ibyaha kandi abashinjacyaha bwa Ukraine baramusabira gufungwa burundu.
Kuwa gatatu Kateryna yavuze ko afite impuhwe uyu musore ariko adashobora kumubabarira icyo cyaha.
Yumvise amasasu yarashwe umugabo we, maze abona Sgt Vadim afite imbunda ku irembo ryabo.
Hashize iminota itanu avuga ko yahise abona umurambo w'umugbao we, ati: "Yari yapfuye arashwe mu mutwe. Nahise ntangira gutabaza cyane.
"Umugabo wanjye yari byose kuri njye. Yari umurengezi wanjye".
'Ryaramwishe'
Avuga ku byabaye tariki 28 Gashyantare(2), Vadim Shishimarin yavuze ko we n'itsinda rito ry'abasirikare b'abarusiya bari baburanye na unite yabo maze bakiba imodoka kugira ngo babasange.
Ati: "Mu gihe twari tuyitwaye twabonye umugabo. Yariho avugira kuri phone."
Yavuze ko atifuzaga kurasa amasasu yo kumwica, ko yari abitegetswe n'undi musirikare kandi ko atabikoze ahanwa.
Ati: "Yambwiye ko nintabikora mbashyira mu kaga. Namurashe mwegereye. Isasu riramwica."
Umwunganizi we - washyizweho na leta - yambwiye ko nta mutegetsi w'Uburusiya wigeze amuvugisha, yewe n'abo muri minisiteri y'ingabo kandi nta amabsade y'Uburusiya iri i Kyiv muri iyi minsi.
Kuwa kane, umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin yabwiye BBC ko Kremlin "nta makuru ifite" kuri urwo rubanza.
bisa n'aho uyu musirikare yatereranywe n'abamukuriye bamwohereje ku ntambara kandi bakomeje guhakana ko ingabo zabo zakoze ibyaha muri Ukraine.
Undi musirikare w'umurusiya wamanitse intwaro akishyikiriza ingabo za Ukraine muri Gashyantare yatanze ubuhamya muri uru rubanza.
Ivan Maltysev, nawe w'imyaka 21, yabwiye urukiko uko abo basirikare b'abarusiya bari kumwe babonye Oleksandr Shelipov batwaye imodoka bibye.
Ivan yavuze ko mugenzi we Vadim yahawe amabwiriza yo kurasa Oleksandr kuko yariho avugira kuri telephone.
Ati: "Vadim ntabwo yabikoze. Nuko umusirikare ntazi izina, arahindukira atontomera Vadim ko agomba gukora ibyo asabwe, cyangwa [Oleksandr] agatanga amakuru yacu.
"Kugeza hano twari duteganye n'uwo musivile, ku gitutu, Vadim yararashe. Yarashe gatatu cyangwa kane."
Ukraine kugeza ubu ivuga ko yabaruye ibikorwa 11,000 bishobora kuba ibyaha by'intambara byakozwe n'Uburusiya.
Moscow ihakana ko ingabo zayo zagambiriye abasivile, ariko abakora iperereza bagiye bakusanya ibimenyetso by'ibishobora kuba ibyaha by'intambara ngo bizashyikirizwe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha (ICC).
Uru rubanza ni amahirwe ya Ukraine yo guhamya ko umusirikare w'Uburusiya yishe umusivile arenze ku mategeko y'intambara.