Ukraine: Umusirikare wa Russia yananiwe gusubiza ibibazo by'umupfakazi yiciye umugabo

Iminota 10 iraheze

Mu minsi ya mbere y'ibitero by'Uburusiya muri Ukraine umusivile w'imyaka 62 yarasiwe hafi y'iwe mu cyaro cyo mu burasirazuba bwa Ukraine. Yitwa Oleksandr Shelipov.