US: FBI yatesheje umugambi w'iterabwoba wo kwica George W Bush

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George W Bush mu birori vyo kwibuka ibitero vyo ku wa 11 Nyakanga (9) mu mwaka uheze

Umunywanyi wa wa muhari wiyita Reta ya ki-Islam (Etat Islamique/Islamic State) yari yateguye kugandagura uwahoze ari umukuru w'igihugu wa Reta Zunze Ubumwe za Amerika George W Bush ariko uwu mugambi ukaba wahinyuwe na FBI, nk'uko bivugwa n'abategetsi ba Amerika.

Uwikekwa, akaba aba muri Ohio, yagirizwa ko yarondeye kwinjiza abarwanyi muri Amerika abavanye muri Mexique kugira bakore iki gitero.

FBI yakoresheje inderetsi hamwe n'ubuhinga bwo gucungera bwa elektroniki mu gutesha uwu mugambi.

Nk'uko vyerekanwa n'inzandiko zo muri sentare, uyu muntu yikekwa - azwi kw'izina rya Shihab Ahmed Shihab w'imyaka 52 - ni umunyagihugu wa Irak abaye muri Amerika kuva mu 2020 akaba yari akirindiriye ubuhungiro yasavye.

FBI ivuga ko Shihab yabwiye umwizigirwa wiwe, yigize uwinjiza abantu mu buryo bwa magendo, ko yari mu murwi uzwi nka Al-Raed - ijambo ry'icarabu risigura umuturagaro - ufise icicaro muri Qatar.

Mu biganiro yagiranye n'isoko rya FBI, Shihab avuga ko yashaka kwica George Bush kubera "yishe abanya-Irak benshi" yongera "asambura" Irak.

Avuga kandi ko na we nyene yari kuba muri ico gitero "kandi ntiyaraba ko yari gupfa, kuko yari kuba yishimiye kuba mu bakora ico gitero".

Shihab avugwa ko yariko arondera ibiranga abapolisi vy'amanyanga kandi ko yariko aratohoza kugira amenye ko abarwanyi biyitirira idini rya Islam bashobora kwinjizwa muri Amerika mu kinyegero baciye ku rubibe rwa Mexique kugira ngo bakore iki gitero, hanyuma bagashobora gusubizwa inyuma mu kubahungisha.