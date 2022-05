US: FBI yatesheje umugambi w'iterabwoba wo kwica George W Bush

Haciye isaha 1

Avuga kandi ko na we nyene yari kuba muri ico gitero "kandi ntiyaraba ko yari gupfa, kuko yari kuba yishimiye kuba mu bakora ico gitero".

Ashobora gucirirwa umunyororo w'imyaka 10 ku caha co kugerageza kwinjiza umuntu muri Amerika bidaciye mu mategeko, hamwe n'iyindi 20 ku caha co gufasha no gukokeza abashaka kugandagura uwahoze ari umutegetsi wa Amerika.