Salvador Ramos: Umusore aherutse gutera ishure ry'intango akica abana 19 n'abigisha babiri muri US

Umukozi wo mu gisata kijejwe gucungera imbibe yari hafi igihe ivyo vyaba yaciye yinjira muri iryo shure aca aramurasa aramwica, nk'uko vyandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru Associated Press.

Inkoho zibiri ku musi w'isabukuru y'imyaka 18 y'amavuka yiwe

Umusore afise isoni yatotejwe

Avuga ko uyu musore yigeze gukinana na we udukino tw'amareresi nka Fortnite na Call of Duty, yahavuye atangura kwerekana impinduka mu mibereho yiwe mbere aca atangura kugira inyifato zidasanzwe nko kw'ikebagura mu maso.

Yemeza kandi ko uyu mugenzi wiwe yaciye atangura kwambara impuzu zibabura tsikiri n'ibirato vya gisirikare, mbere atangura no kuza arasiba mw'ishure igihe kirekire, kandi bigasa n'uko atari kurangiza amashure.

Ku ruhande rwiwe, umubanyi wa Ramos w'imyaka 41 yabwiye CBS, ikinyamakuru co muri Amerika gikorana na BBC, ko Ramos "yari afise ubuzima bugoye", kandi ko nyina wiwe yari yariziziwe n'ibiyayuramutwe kandi ko "atigeze yerekana" ko amwitayeho.

Yari afise impapuro ziranga aho inakuru yaba nk'aho na we nyene yaba, nk'uko biri mu nzandiko zahawe ikigo kijejwe kugenzura inzoga, itabi, ibirwanisho bicira umuriro n'ibisasu (Federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives).