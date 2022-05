UK: Umugore yafunzwe kubera kwica umwana w'igitambambuga yari yiyemeje kurera

Haciye isaha 1

Urukiko rwumvise ko uwo mugore n'umugabo we bagowe no guhuza na we, ndetse Laura yoherereje ubutumwa umugabo we ubwo uyu yari ku kazi bunenga uwo mwana Leiland-James, amwita amazina mabi, anavuga ukuntu "yamukubise bya nyabyo".