Yahya Jammeh: Ingene inzu y'uwo yahora atwara Gambia yafashwe

Haciye isaha 1

Amatohoza y'igisata c'ubutungane (department of justice, DOJ) yatoye ko amafaranga yakoreshejwe mu kugura iyo nzu y'ivyumba bitandatu yavuye mu biturire.

Ubutegetsi bwa Jammeh bwamaze imyaka 22 hanyuma bukarangira mu 2017, bwamenyekanye cane mu kurangwa n'ibiturire kandi bwaravuzweko cane ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu harimwo kwica no gupfunga abamunegura.

Kuva ico gihe hagiye haramenyekana vyinshi biciye mu murwi wa Gambia wo kumenya ukuri, gusubiza hamwe no gushumbusha, muri iyi ndwi wasavye ko yokurikiranwa ku "vyaha injojo".

"Twarihweje neza impapuro zerekeye igurishwa ry'amazu muri ako karere hanyuma tubigwako," nk'uko uwo mugore w'imyaka 49 yavuze, aho akavuga ko abo babikoranye ari abo mu runani rwa Union of Gambian Activists (Duga).

Izina ry'umwe mu baguzi - the MYJ Family Trust - ryateye amakenga. "Twibajije tuti: 'Hari umuntu ariko aragerageza kunyegeza ko baguze iyi nzu.'"

Nawe yagirizwa ibiturire no guhonyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ivyo nawe ahakana.

Mu cegeranyo cawo co mu 2019, werekanye ko igihugu casahuwe vy'ikirenga.

Menshi muri ayo mafaranga yari agenewe ibigo vy'ubugiraneza, harimwo na Operation Save the Children Foundation.

Haheze iminsi 11, umuriyoni w'amadorari waciye uva kuri konte y'iyo kompanyi yari muri banki ya Gambia Trust Bank Ltd, uwo munsi nyene umukuru w'igihugu aca yemerera iyo kompanyi kugumana uburenganzira bwo kwihariza isoko, nk'uko igisata c'ubutungane kibivuga.

N'inzu yari yubatswe mu buryo bw'amafaranga menshi mu karere bivugwa na Washington Post ko ari kamwe mu turangwamwo abakire ruhebwa muri ico gihugu. Uretse ivyumba bitandatu vyayo, iyo nzu yari ifise ubwinjiriro bw'intangaro, icumba co kurabiramwo sinema, ikizunga co kwoga (piscine/pool), icumba co kunonoreramwo imitsi(gym), aho kuraza abashitsi hamwe n'ivyumba indwi vy'ubwogero.