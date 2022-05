Akazi: Woshika gute ku bintu vyinshi ukoresheje umwanya muto?

Iminota 32 iraheze

Gukora ata gukebaguzwa

Mu gutahura ico ari co gukora udakebaguzwa, birakenewe kumenya ico ari co akazi kadashemeye. Kusoma ubutumwa bwa mail, kuraba imbuga hwaniro, gukoresha amanama ku bintu bitihuta cane, ivyo vyose bishobora gufatwa nk'akazi kadashemeye.

Ushobora kutavyirengagiza gose, ariko ushobora kubikura ku rutonde rw'ibintu vyo gukora mu mwanya umwe, kugira wihatire ku kandi kazi udakebaguzwa. N'ukwihatira cane ku bikorwa bikenewe cane no kuvyitondera cane. Ushobora no kwiherera kugira ntusamare. Ni vyo umwanditsi Maya Angelou yakunda gukora, mu gihe umugwizatunga Bill Gates azwi nk'umuntu yakunda kwiyugarana ahantu hiherereye kugira akore.

Kurondera gushika ku ntumbero

Indinganizo y'intumbero wipfuza gushikako

Umwarimu wa kaminuza Angela Duckworth n'umuhinga muvyo inyifato yateguye indinganizoy'intumbero umuntu yipfuza gushikako. N'ukubigaburamwo ibice vyinshi, ikija hejuru kikaba ari co gekenewe cane (nko kuba umuganga canke gutwara umudari wa olempike).

Fata akaruhuko

Menya aho uhagarikira akazi- kandi ubivugire hejuru

Icigwa cerekeye akazi udakebaguzwa gihagaze kumenya ryari ugahagarika kugira uronke umwanya wawe na we

Cal Newport arafise uko afata akazi umuntu adakebaguzwa, ariko arazi kandi kugahagarika no kugira umwanya wiwe. Kugira aheraheze umusi w'akazi, yari afise akamenyero ko guhagarika. N'ukuvuga kumenya ko umusi uheze, kwihweza akazi katashoboye kurangira, gutegura ibizokorwa bukeye, no kugara inyabwonko ngendanwa canke ikaye y'imyimenyerezo no kuvuga ijambo nka "ndaheje kugara burundu".