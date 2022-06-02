Russia ivuga ko US 'irimo kongera lisansi ku muriro' yoherereza Ukraine rokete zirasa kure kurushaho

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Uburusiya bwashinje Amerika gushaka kongera igihe cy'intambara muri Ukraine nyuma yuko Perezida Joe Biden avuze ko azaha Ukraine misile nshya zirasa mu ntera ndende kurushaho.

Mu yandi makuru, leta y'Ubudage yasezeranyije ko izoherereza Ukraine ubwirinzi bwo mu kirere.

Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yamaganye iyo mfashanyo y'intwaro, anavuga ko itangazo rya Biden ryongereye ibyago byuko "igihugu cya gatatu" cyinjira mu ntambara.

Izo misile zirasa mu ntera ndende kurushaho ni izo gufasha abasirikare ba Ukraine kurasa ku basirikare b'umwanzi mu buryo burushijeho guhamya kandi barasiye mu ntera ndende kurushaho.