DR Congo - Kalehe: Ukwezi kumwe nyuma y'akaga gakabije – Ibyo icyogajuru cyerekana

Marie Claire Kalume yabuze abantu barindwi, abana be batatu b'imyaka itanu, umunani, na 12, na babyara be bane bari baturanye kandi nabo bapfushije abana. Muri abo bose yabonye umurambo umwe gusa w'umwana we Blaise Kalume Kitamba wari ufite imyaka 12.