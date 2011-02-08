Uburanira Charles Taylor yivumbuye
Umucamanza w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, mu rubanza rwa Charles Taylor, perezida wakera ya Liberiya, yashoje urwo rubanza n'ubwo Taylor n'umuburanira, Courtenary Griffiths, batari bahari.
Courtenary Griffiths, yivumbuye ava mu rukiko umucamanza amaze kwanga ko atanga inyandiko ye ya nyuma, Charles Taylor nawe yasohotse.
Urwo rubanza rumaze imyaka itatu ruzarangira kuwagatanu, icyemezo cy'urukiko kizatangazwa muri uyu mwaka.
Charles Taylor araregwa ko yashyigikiye inyeshyamba zo muri Sierra Leone mu ntambara yamaze imyaka 10 yahitanye abantu babarirwa mu bihumbi abandi bacibwa ibihimba