Ubuzima bwa Ariel Sharon mu mafoto

Sharon yari afashijwe cyane n'umugore we wa kabiri, Lili n'abahungu be Omri na Gillad. Umugore we wa mbere - wari umuvandimwe wa Lili - yari yarahitanywe n'impanuka y'imodoka muri 1962. Umugore we Lili yitabye imana muri 2000