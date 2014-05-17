Abategetsi baguye mu mpanuka y'indege i Laos
Indege y'igisirikare yari itwaye abategetsi bo hejuru mu gihugu ca Laos yagize isanganya.
Ibiro ntaramakuru vya Laos hamwe n'umushikiranganji wa Thailand ajejwe imigenderanire bavuze ko umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi, Douangchai Phicit, n'umugore wiwe bahasize ubuzima.
Abandi bagetsi bashika kuri batatu nabo nyene bivugwa ko bapfuye.
Iyo ndege yarimwo ingenzi zishika kuri mirongo ibiri hamwe n'abayikoramwo.
Ntibiramenyekana nimba hari uwoba yarokotse.
Iyo ndege yari ivuye ku murwa mukuru Vientiane, ica ikora isanganye iri ku birometero bibiri ngo ishike aho yari igiye mu ntara ya Xiang Khouang.