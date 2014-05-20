Amategeko ya gisirikare muri Thailande
Umukuru w'igisirikare muri Thailande, Jenerali Prayuth Chan-ocha, yashyizeho amategeko ya gisirikare, kandi anategeka n’ingabo kubahiriza amahoro mu mihanda.
Yasabye imitwe ya politiki itavuga rumwe leta kuganira kugira ngo babonere umuti ikibazo cya politike cyimaze amezi 6 mu gihugu.
Igisirikare kiravuga ko kitahiritse ubutegetsi , n’ubwo ubu gifite ububasha bukomeye mu mategeko.
Ariko umunyamakuru wa BBC aravuga ko bigaragara ko igisirikare cyafashe ubutegetsi bucece.
Ministiri w'intebe w'agateganyo, Niwattumrong Boonsongpaisan, yasabye igisirikare gukora ibikorwa byubahiriza itegeko nshinga kandi bigakorwa ari nta mvururu.
Leta ye ntiyari yamenyeshejwe ko hashyizweho amategeko ya gisikare.