Ingamba zidasanzwe mu kurwanya Ebola
Sierra Leone yashyizeho amategeko adasanzwe agamije guhangana n'icyorezo cy'indwara ya Ebola.
Perezida w'icyo gihugu, Ernest Bai Koroma, yavuze ko ahantu hose mu gihugu higanje iyo ndwara zahabwa akato.
Ibindi byemezo bikaze nabyo birimo gufatwa muri Liberia.
Ethiopia nayo yatangiye gusuzuma abagenzi bose binjiye muri icyo gihugu bavuye muri Afurika y'Uburengerazuba.
Muri Kenya ho, leta yatangaje ingamba nshya zo gusuzuma abagenzi ahantu hose binjirira mu gihugu.
Abantu barenga 670 nibo bamaze guhitanwa na Ebola muri Afurika y'Uburengerazuba.