Umusare mukuru w'ubwato Sewol yakatiwe
Umusare mukuru w'ubwato bwo muri Korea yepfo bwarohamye mu kwezi kwa kane yakatiwe gufungwa imyaka 36.
Ubwo bwato bwitwa Sewol bwari butwaye abagenzi 476 igihe bwarohamaga.
Abarenze 300 muri bo bahasize ubuzima. Benshi muri bo bari abanyeshuri. Lee Joon-seok yari mu bakozi b'ubwo bwato 15 bakurikiranwe n'ubucamanza kubera iyo mpanuka.
Ubushinjacyaha bwamushinjaga kwica atabigambiriye gutyo bamusabira igihano cyo gupfa.
Abacamanza ariko bo icyo cyaha ntibakimuhamije.
Abacamanza bavuze ko uburangare bwe budashatse kuvuga ko yari afite umugambi wo kwica.
Abandi basare 13 bahawe ibihano byo gufungwa imyaka igera kuri 20 kubera ibyaha birimo guta ubwato no kutubahiriza amategeko agenga gutwara amato.