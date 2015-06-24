Amerika irashinjwa kuneka Ubufaransa
Urubuga rumenerwaho amabanga y'ubutasi ya Leta zunze ubumwe za Amerika - Wikileaks - ruravuga ko icyo gihugu cyanetse Perezida Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy na Francois Hollande hagati ya 2006 na 20012.
Urwo rubuga ruvuga ko ibyo byerekanwa n'inyandiko hamwe n'ibyegeranyo by'ibanga by'urwego NSA rushinzwe iperereza rwa Leta zunze ubumwe za Amerika.
Leta ya Amerika yavuze ko itibasira mu butasi bwayo itumanaho rya Perezida Hollande kandi ivuga ko idateganya kubikora.
Ntacyo ariko yigeze ivuga ku bikorwa by'ubutasi byo mu gihe cyahise.
Leta y'Ubufaransa yavuze ko ibikorwa nkibyo bitumvikana hagati y'ibihugu by'inshuti.
Muri 2013 urwego rwa NSA rwashinjwe kuneka umukuru wa leta y'Ubudage Angela Merkel.