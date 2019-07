Umupfasoni wa mbere yatorewe amabanga muri Arabie Saudite

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Image caption Umupfasoni wo muri Arabie Saudite ariko aratora

Bubaye ubwa mbere umupfasoni wo muri Arabie Saudite atsindira kuja mu nama mpanuzwajambo y’igisagara, inyuma yahoo ubwammi bukuriye ingingo yabuza abapfasoni kugira uruhara mu matora.

Salma bint Hizab al-Oteibi, yatsindiye ico kibanza mu ntara ya Mecca, mu matora yabaye kuri uyu wa gatandatu, nk’uko vyatangajwe n’akanama kajejwe gutegura amatora.

Ayo matora yari abaye aya mbere, abakenyezi bariubarekuriwe kuja gutora canke kwitoza, akaba yakurikiranywe nk’ikimenyetso gishasha c’ubwami.

Abapfasoni bo muri Arabie Saudite baracafise ivyo babuzwa gukora harimwo kudatwara imodoka.

Abapfasoni bashika 978 ni bo bari bitoje, ku bagabo 5, 938.

Abategetsi bavuga ko abapfasoni 130, 000 ari bo bari biyandikishije mu matora yo kuri uyu wa gatandatu, ku bagabo imiliyoni imwe n’ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu.

Officials said about 130,000 women had registered to vote in Saturday's poll, compared with 1.35 million men.