Burundi: Abaregwa guhirika ubutegetsi mu rukiko

Image caption Abaregwa bazanywe mu ikamyo ya gisirikare

Abantu 28 bashinjwa guhirika ubutegetsi bwa perezida Pierre Nkurunziza mu kwezi kwa Gatanu bagejejwe imbere y’urukiko ku nshuro ya mbere kuri uyu wa mbere.

Baraburanishwa n’Urukiko rw’Ikirenga (Sentare Ntahinyuzwa) ariko bakaburanira i Gitega aho bafungiwe.

Bose uko ari 28 bavuze ko ngo bafunzwe 'nk’ibikoko’. ‘Twituma mu ndobo turaramo’, ni ko bavuze.

Bavuze ko batari buburane mbere y'uko uburyo bafunzemo buhindurwa.

”Ntaworenguka imbere ya sentare atari umuntu, banza mudusubize kuba abantu”, ayo ni yo magambo bose bagarutseho.

Baregwa ibyaha bitatu birimo gushyira mu bikorwa gushaka guhirika ubutegetsi no guhamagarira abanyagihugu gufata intwaro ngo barwanye leta, kwica abasirikare, abapolisi n’abaturage ndetse no gusenya no konona inyubakwa nyinshi.

Abaregwa barimo na jenerali Cyrille Ndayirukiye, wahoze ari minisitiri w'ingabo, banasabye guhabwa dosiye y’urubanza rwabo kubera ko ngo bayiheruka mu kwezi kwa Gatanu. baraburana bari kumwe n'abandi basirikare n'abapolisi.

Bavuze ko bamaze amazi abiri bafungiwe mu cyumba cy’umwihariko.

Hari n’abavuga ko ababunganira mu mategeko bataje bose nk’Umubiligi bernard Menguin wunganira jenerali Ndayirukiye na Bernard Niyungeko.

Umunyamakuru wacu Prime Ndikumagenge, avuga abaturage bari baje gukurikira urubanza ari benshi, bamwe bajya hanze aho barukurikiye ku ndangururamajwi. Ababurana bazanywe mu rukiko bari mu makamyo ya gisirikare.