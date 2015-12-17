Burundi: 'Intambara y'umwiryane'

Uwufise ububasha kw’isanamu United Nations

Akanama gashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu muri LONI kari mu nama idasanzwe ku mvururu z’ubwicanyi mu Burundi ibera i Geneva.

Mu gufungura inama Komiseri mu Ishami ry’Umuryango w’Abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu, Zeid Ra’ad al Hussein, yavuze ko igihugu kiri hafi kujya mu ntambara y’umwiryane, kandi asaba umuryango mpuzamahanga kwerekana ibikorwa bifatika byo guhagarika ubundi bwicanyi.

Mbere y’iyi nama, umunyamabanga w’Umuryango w’Abibumbye, Ban Ki-Moon nawe yatanze impuruza ko igihugu kiri hafi kujya mu ntambara y’umwiryane ishobora gukongeza akarere kose.

Yavuze ko ubwicanyi bumaze iminsi bubera mu Burundi “buteye ubwoba” kandi ko azoherezayo umujyanama we udasanzwe mu biganiro bidasanzwe na guverinoma.

Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri LONI, Samantha Power, yavuze ko LONI idakora vuba kugira ngo icyemure aya makuba.