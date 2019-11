Kylie Minogue na Kylie Jenner bariko barapfa izina

Uwufise ububasha kw’isanamu 20th century fox Image caption Kylie Minogue

Umuririmvyi rurangiranwa Kylie Minogue ariko aragerageza kubuza “Kylie” Jenner gukoresha izina Kylie nk’ikintu kimuranga mu gihugu ca Amarika.

Ababuranira uwo muririmvyi ntibashaka ingorane.

Bagiye muri sentare bavuga ko uwo mukobwa azwi cane mu kiganiro “Keeping up with the Kardashians” ata kamaro kanini afise muri ico kiganiro, kandi ko aboneka gusa mu mafoto yerekanwa.

Image caption Kylie Jenner

Bavuze ko kumuha uburenganzira bwo gukoresha ikimuranga canditseko Kylie J, bizokwononera Minogue akoresha Kylie M.

Inyandiko batanze zivuga ko Kylie Jenner ari “umwigeme yize ivyo muhira gusa” bakavuga ko ukwerekana amafoto yiwe yarazanye agashavu ku bantu bagendana ubumuga hamwe n’abirabure baba muri Amerika.

Image caption Ifoto ya Kylie Jenner ari kw'ikinga ry'abagendana ubumuga

Ivyo vyabonetse igihe Kylie Jenner yifotoza ari kw’ikinga ry’abagendana ubumuga gusumba ivyavuzwe igihe hashirwa ifoto yiwe y’imishatsi ku rubuga rwa instgram.

Abakunzi b’uwo muririmvyi baramushigikiye aho banditse ku rubuga rwa twitter ko #TheresOnlyOneKylie.

Abandi bavuga ko hari Kylie M umwe kubera batazi Jenner uwo ari we.