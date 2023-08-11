Umushinjacyaha Brammertz yamaganye koroshya mu rubanza rwa Kabuga

Serge Brammertz, umushinjacyaha mukuru w'ingereko z'umuryango w'abibumbye (ONU/UN) zasigaye zica imanza mpanabyaha zasizwe n'inkiko za ONU, yaburiye ko ubutabera mpuzamahanga bucyeneye gushora amafaranga menshi kurushaho mu gushakisha abacyekwaho ibyaha.

Brammertz yabibwiye ikiganiro cyo kuri televiziyo cya BBC Focus on Africa, nyuma yuko ku wa mbere urugereko rw'ubujurire rwa ONU rw'i La Haye (The Hague) rutegetse guhagarika kugeza igihe kitazwi urubanza rwa Félicien Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, kubera uburwayi bwe bwo kwibagirwa cyane, ndetse rutegeka urugereko rw'iremezo kwiga kuburyo yarekurwa.