Visi perezida wa Argentine yarusimbutse, umwicanyi yamurashe imbunda iranga

Cristina Fernandez de Kirchner yari perezida wa Argentine hagati ya 2007 na 2015

Cristina Fernandez de Kirchner yariho aramutsa abamushyigikiye imbere y’urugo rweg ubwo umugabo yahingukaga mu kivunge akamutunga imbunda mu isura.

Cristina Fernandez arimo kuregwa mu rubanza rwa ruswa, ibi byabaye akiva mu rukiko. Ahakana ibyaha aregwa.

Uyu mugabo yamutunze imbunda ya pitsolet Christina agisohoka mu modoka ye

Mu ijambo yagejeje ku gihugu mu ijoro ryo kuwa kane, Perezida Alberto yamaganye iki gitero kuri visi perezida avuga ko ari “kimwe mu bintu bikomeye” bibaye kuva igihugu cyabo cyasubira kuri demokarasi mu 1983.