Uwari mu 'Nterahamwe za Kabuga' yamushinje kuziha amabwiriza yo kwica Abatutsi

Iminota 50 iraheze

Yahujwe mu buryo bw'amashusho n'inteko y'abacamanza yo mu rugereko rw'uru rukiko rw'i La Haye mu Buholandi. Izina n'isura bye byahinduwe mu kurinda umwirondoro we.

Umushinjacyaha Harbour ageza ku rukiko incamake y'ubuhamya bw'umukiliya we bushinja Kabuga

Yamubajije uko yageze muri iryo tsinda ry'izo Nterahamwe, asubiza ko umuntu wari warashyizweho na Kabuga ari we wakusanyaga abashaka kurijyamo.

Umwe mu nteko y'abacamanza yabajije umutangabuhamya uko azi ko Kabuga ari we washinze uwo mutwe w'izo Nterahamwe, asubiza ko Hajabakiga na Sehene bahuraga na Kabuga.

Yasubije ko murumuna we, na we ngo wari mu Nterahamwe, ari we wamubwiye ko yiciwe mu rugo kwa Kabuga arashwe.