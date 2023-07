Gabon: Menya Ali wahoze ari Alain Bongo washegeshwe na 'stroke' akaba ashaka gutegeka kuri manda ya gatatu

Haciye isaha 1

Gabon muri macye

Ali wahoze ari Alain Bongo ni muntu ki?

Muzika ya Funk no kuba umu-'freemason'

Indirimbo zayo zimwe nka "Let me be your darling, Your everything, 'til the end of time," n’ubu ziracyacurangwa kuri internet.