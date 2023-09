Amato, indege, na gari ya moshi itamenwa n'amasasu: Raba ingene Kim Jong Un afata ingendo zo hanze

Iyi gari ya moshi yahawe izina rya Taeyangho, ijambo ry’ururimi rw’Igikoreya risigura izuba, kandi rikaba ari ikimenyetso fatiro c’uwatanguje Korea ya Ruguru, ari we Kim Il Sung.

Gari ya moshi si ikintu gishasha

"Warashobora gusaba indya izo ari zo zose zo mu Burusiya, mu Bushinwa, muri Korea, mu Buyapani no mu Bufaransa”.

Muri Munyonyo (11) 2009, ikinyamakuru co muri Korea y’Epfo cegamiye ku ruhande rw’abagendera ku mico ya kera, Chosun Ilbo, gisohoka buri musi, canditse ko iyi gari ya moshi ntamenwa iba ifise amabehewa yababa 90.

Iyi gari ya moshi isa n’urwatsi ikaba ifise n’umurongo usa n’umuhondo ifise kandi n’ivyumba vy’amanama, ivyumba vyo kwakiriramwo abantu, ivyumba vy’uburyamo, hamwe n’amaterefone akorana n’ibigendajuru (telephones satelitaires), be n’amateleviziyo yo gutangiramwo amanama.

Indege ziwe bwite

Imbere muri iyi ndege hubatswe mu buhinga bwa none, mbere Kim rimwe na rimwe arifotorezamwo ari mu rugendo ari ku bikorwa, arongoye n’amanama.

Amamodoka y’akaroruhore

Nk’uko vyanditswe n’ikinyamakuru co muri Korea y’Epfo, JoongAng Ilbo, gisohoka buri musi, iyo modoka yagiye itwawe n’iyi gari ya moshi.

Ubwato bw’igitagaza

Ibinyamakuru vyo muri Korea ya Ruguru vyerekana iyi ndongozi ariko agendera mu mato, mu bwato bugendera musi y’amazi, mu mabisi (bus/buses) eka no mu ngendeshwa yunguruza abakina umukino wa ski, izwi nka remontée mécanique/ski lift.

Uyu mushakashatsi asanzwe akora ku kigo US-Korea Institute of the Johns Hopkins School of Advanced International Studies, avuga ko iki kibuga c’indege zo mu bwoko bwa kajugujugu gishobora kuba gikoreshwa n’umuryango wa Kim canke abashitsi.