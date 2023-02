India: Ifoto y’abahinduye ibitsina bubakanye iriko irazunguruka cane

Iminota 20 iraheze

Ziya Paval w’imyaka 21, n’uwo bubakanye Zahad w’imyaka 23, basanzwe baba mu ntara ya Kerala iri mu bumanuko bw’Ubuhindi, bari mu gikorwa co guhindura ibitsina vyabo igihe bafata ingingo yo kuvyara umwana.

Ariko, ntiboroherwa mu bijanye no kwiga no kwivuza, aho kenshi bakunze kunenwa no gusuzugurwa.