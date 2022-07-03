Ibisasu byishe abantu byaguye ku mujyi w'Uburusiya uri ku mupaka na Ukraine

Iminota 11 iraheze

Abantu batari munsi ya batatu bishwe n'ibisasu mu mujyi wa Belgorod mu Burusiya, uri hafi y'umupaka na Ukraine, nkuko byavuzwe na Guverineri w'aka karere Vyacheslav Gladkov.