Ibisasu byishe abantu byaguye ku mujyi w'Uburusiya uri ku mupaka na Ukraine
Abantu batari munsi ya batatu bishwe n'ibisasu mu mujyi wa Belgorod mu Burusiya, uri hafi y'umupaka na Ukraine, nkuko byavuzwe na Guverineri w'aka karere Vyacheslav Gladkov.
Yavuze ko ibyo bisasu byashenye igice inyubako 11 zo guturamo z'amacumbi, hamwe n'inyubako zo guturamo z'abantu ku giti cyabo zitari munsi ya 39.
Yongeyeho ko ubwirinzi bwo mu kirere bwahise bukora biturutse kuri ibyo bisasu.
Ibyo Guverineri Gladkov yatangaje ntibyashoboye kwemezwa n'uruhande rudafite aho rubogamiye kandi Ukraine nta cyo yahise ibitangazaho.
Aya makuru yavuye kuri shene ya Gladkov yo ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram.
Uburusiya bwagabye igitero kuri Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka.
Bwavugaga ko bushaka "kuyikuramo igisirikare" no "kuyikuramo aba Nazi", nyuma yuko yegereye kwinjira mu muryango w'ubwirinzi bwa gisirikare bw'Uburayi n'Amerika (OTAN/NATO).
Kuva icyo gihe, abasivile n'abarwanyi babarirwa mu bihumbi bamaze kwicwa cyangwa barakomereka, mu gihe abantu batari munsi ya miliyoni 12 bahunze bagata ingo zabo.
Ibihugu byo mu burengerazuba (Uburayi n'Amerika) byasubije biha intwaro Ukraine ndetse bifatira ibihano Uburusiya, igihugu gitunze intwaro z'ubumara za nikleyeri kandi kinohereza ibitoro mu mahanga.