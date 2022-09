Ukraine: Twisubije km² 6,000 mu kwezi kwa cyenda tuzambuye Russia – Zelensky

Iminota 17 iraheze

Volodymyr Zelensky yavuze ko muri uku kwezi kwa cyenda abasirikare ba Ukraine bafashe ubutaka buri ku buso bwa kilometero kare (km²) zirenga 6,000 babwambuye Uburusiya, mu burasirazuba no mu majyepfo.

Uburusiya buvuga ko gusubira inyuma kw'abasirikare babwo muri ako karere mu minsi ya vuba aha ishize ari "ukwisuganya", mu ntego yo kwibanda ku turere twa Luhansk na Donetsk two mu burasirazuba bwa Ukraine.

Avugana na BBC ku wa mbere nimugoroba, Mason Clark, wo mu kigo cyo muri Amerika cy'ubushakashatsi ku ntambara, Institute for the Study of War (ISW), yavuze ko ibi ari "ugukwira imishwaro [kwirukanka kw'abasirikare batsinzwe] kwuzuye" kw'abasirikare b'Uburusiya.