Urubaho rw’imyaka 500,000 rwavumbuwe muri Zambia ruhinduye uko twatekerezaga abatubanjirije

Abashakashatsi babonye ibimenyetso ko uru rubaho rwakoreshejwe mu kubaka mu myaka hafi igice cya miliyoni ishize.

Ibi byabonywe, byatangajwe muri journal Nature , bivuze ko abantu bo muri icyo gihe ubundi bizwi ‘nk’abantu bo mu myaka y’ibuye’ bashobora kuba barubakaga ahantu ho kwikinga.

Inzobere mu bisigaramatongo Prof Larry Barham ati: "Iki cyabonetse cyahinduye uko natekerezaga abasokuru bacu ba cyera cyane."

Prof Barham ati: "Bakoze ikintu gishya, kinini, kandi mu rubaho.

Prof Geoff Duller inzobere mu bisigaramatongo yo muri University of Aberystwyth ati: "Amabango yombi araconze kandi ubasha kubona neza ko hakoreshejwe ibintu by’ibuye.

Gucana umuriro

Umwe mu bagize itsinda ry’ubu bushakashatsi, Perrice Nkombwe wo mu nzu ndangamurage ya Livingstone muri Zambia, ati: "Natangajwe no kumenya ko gukoresha imbaho ari umuco wa cyera cyane gutya.