Kujya ku butaka bw’umwanzi kugarura umwana wanjye watwawe

Isomo bigaga ni “ugushima no kubaha” ingabo z’Uburusiya.

Uwakoze ibyaha by’intambara ushakishwa

Inyandiko yo guta muri yombi Putin y’Urukiko Mpuzamahanga Mpanabyaha yo muri Werurwe(3), ishinja Putin n’Umuvunyi ushinzwe iby’abana, Maria Lvova-Belova, gushimuta no gutwara binyuranyije n’amategeko abana b’abanya-Ukraine.

Uru rukiko mpuzamahanga cyangwa Ukraine ntabwo birashyira ahaboneka ibirambuye bigize dosiye irega abategetsi b’Uburusiya, ariko Kyiv ivuga ko abana barenga 19,000 batwawe bavanywe mu bice byafashwe n’Uburusiya. Benshi ngo bavanywe mu bigo byo kubitaho no ku mashuri acumbikira abana.

Inkuru ya Sasha

Mbere y’intambara, Sasha yagiye kuri Kupyansk Special School. Yabagayo mu minsi y’icyumweru agataha muri weekend, ariko Uburusiya butera muri Gashyantare 2022, igice kinini cy’intara ya Kharkiv cyahise gifatwa maze Tetyana agumisha umuhungu we imuhira mu kumurinda.

Ubwo Nzeri(9) yegerezaga, ubutegetsi bw’aka gace kafashwe bwatangiye gushishikariza abana gusubira ku ishuri, ubu ariko biga integanyanyigisho y’Uburusiya. Niko no mu bindi bice byafashwe byagenze, hakoreshwa ahanini abalimu bavuye mu Burusiya basimburaga ab’aho banze gukora ibyo basabwe.

Ntiyashoboye kuvugisha umuhungu we, bimutera ubwoba nabyo.

Tetyana yamaze ibyumweru byinshi atazi uko byegendekeye umuhungu we

Mu bantu no kuri internet, Maria Lvova-Belova kenshi yise abana bo muri utwo duce “abacu”. Nawe ubwe yakiriye arera umwana wo mu myaka cumi na w’i Mariupol, agatangaza amafoto y’uwo mwana afite passport y’Uburusiya.

Nuko ubwo amaherezo yageraga i Perevalsk, nyuma y’iminsi itanu mu muhanda, Tetyana yahobeye umuhungu we cyane. Sasha nta jambo yavuze. Yarariraga kubera ibyishimo.

Inkuru ya Danylo

Ubwo uyu mugore yapakiriraga umuhungu we w’imyaka 13 ngo ajye kuruhuka ku mwigimbakirwa wa Crimea, yumvaga ari amahirwe kuri Danylo yo kuruhuka intambara ari ku nyanja. Abandi bana b’i Kherson nabo bajyaga kuruhuka aho hantu bakagaruka, Alla rero nta bwoba yari afite.

Alla yinginze abategetsi ariko abwirwa ko abana bazababasubiza igihe gusa “Kherson izongera kuba iy’Uburusiya”. Yahamagaye Ibiro by’Umushinjacyaha muri Crimea, ariko bamubwira ko ubwe ari we waza akitwarira Danylo.

Bityo mu gihe cy’ibyumweru, Alla yizeje umuhungu we ko agiye kuza kumufata nubwo yari akirimo kwiga uko azagenda.

Alla yabwiwe ko “hari amahirwe yo munsi ya 5% yo kugera hariya ukagaruka amahoro”. Yari akeneye kandi nibura $1,500 y’umushoferi, na pasiporo ye ya mbere hamwe n’ibindi byangombwa Abarusiya basabaga byerekana ko Danylo ari umwana we.

Alla ati: “Abana bakomezaga kuduhamagara mu bwoba, batubwira ko badashaka kujyanwa muri ibyo bigo mu Burusiya. Icyo gihugu ni kinini cyane, twari guhera he dushakisha?”

Aba bagore bariho bafashwa n’itsinda ryitwa Save Ukraine, ryabijemo ubwo byabonekaga ko abana amagana ba Ukraine bashobora gutwarwa. Bamwe bari abo mu miryango ikennye cyangwa iciriritse igowe no kubona ibikenewe muri uru rugendo.

Aba bagore bakomeje urugendo rw’amasaha 24 n’imodoka berekeza mu majyepfo muri Crimea. Bari hafi yaho barahagaze ngo baruhuke maze Olha Kutova w’imyaka 64 aragaharara yitura hasi ahita apfa. Nyuma y’iminsi bagenda mu modoka ya minibus, bari mu kababaro, umutima we wari wacogoye. Save Ukraine ubu irimo kugerageza kugarura ivu rya Olha, hamwe n’umwuzukuru we.

Amaherezo Alla yageze kuri cya kigo umuhungu we arimo.

Umuhungu we yarambwiye ati: “Byari byiza cyane”.

Uwafataga amashusho yashidutse abona umwana w’umukobwa we wapfutse amatwi ngo atumva iyo ndirimbo. Byari bitagifite igaruriro, bakora zoom kuri we.

Gutaha

Mu rugo iwabo, Danylo yongeye kubasha gukina na murumuna we no kwiga kuri ‘online’ mu rurimo rwabo. Ariko mu gihe nta internet iri mu nzu yabo, Alla agomba kujya mu mujyi akajya kuri wi-fi gukora ‘download’ y’ibyo umuhungu we akeneye kwiga, kandi ibyo biteye inkeke.