Ukraine-Russia: Wa mucangero wa Wagner yahungira muri Norvège arapfunzwe

Andrey Medvedev ari mu mwambaro wa Wagner imbere yo gutoroka

Haciye isaha 1

Uwahoze ari umukomanda mu murwi w’abacangero ba Wagner aherutse gusaba ubuhungiro muri Norvège mu ntango za kuno kwezi yahagaritswe n’igipolisi.

Inyuma yo kujabuka urubibe akinjira muri Norvège avuye mu Burusiya, haraciye indwi zibiri, Medvedev azwi ko ari we murwanyi wa mbere wa Wagner atorotse agahungira mu Burengero.

Uyu murwi w’abacangero usanzwe uzwi ko ufitaniye ubucuti bwa hafi na Kremlin (ibiro vy’umukuru w’igihugu c’Uburusiya) urakoreshwa mu bikorwa bitari bike vya gisirikare vy’Uburusiya.

Imbere y’aha, yari acumbikiwe mu nzu itekanye.

Medvedev avuga ko yiboneye ivyaha bitari bike vyo mu ntambara – harimwo kwibonera ingene “abatorotse bagandagurwa” n’igisata ca Wagner kijejwe umutekano wo hagati – aho ni igihe yarwanira mu karere ka Donbas kari mu buseruko bwa Ukraine.