Benjamin Mendy yavuze ko yaryamanye n’abagore 10.000, ni ko sentare yabwiwe

Iminota 22 iraheze

Uyu mukinyi w’imyaka 28 yagirizwa ko yafashe ku nguvu uyu mugore, ico gihe yari afise imyaka 24, mu nzu yiwe ifise agaciro k’imiriyoni zine z’amapawundi mu kigwati ca Mottram St Andrew co mu karere ka Cheshire, mu kw’icumi 2020.

Yagirizwa kandi kugerageza gusambanya ku nguvu uwundi mugore yari afise imyaka 29 ico gihe, na we nyene akavuga ko hari haciye imyaka ibiri amufatiye muhira iwe.

Yabwiye umurwi w’abacamanza ko sentare igihe iheruka yananiwe no gushika ku mwanzuro ku vyaha bibiri yariko aragirizwa, ico co gufata ku nguvu no kugerageza gufata ku nguvu, ivyatumye asubira kuburanishwa kuri ibi vyaha nyene.