Benjamin Mendy yavuze ko yaryamanye n’abagore 10.000, ni ko sentare yabwiwe

Iminota 22 iraheze

Uyu mukinyi w’imyaka 28 yagirizwa ko yafashe ku nguvu uyu mugore, ico gihe yari afise imyaka 24, mu nzu yiwe ifise agaciro k’imiriyoni zine z’amapawundi mu kigwati ca Mottram St Andrew co mu karere ka Cheshire, mu kw’icumi 2020.