Kubera iki Tanzania ifise agashari ku matora ya Kenya?

Twariboneye n’amaso yacu, mu bintu ata muntu yokwibajije ko bishoboka, ingene umukuru w’umurwi ujejwe gutegura amatora yerekanye ubwigenge mu bikorwa vyiwe mu gutangaza ko Ruto ari we yatsinze amatora, maze Sentare nkuru y’igihugu nayo ikavyemeza, n’aho uwari umukuru w’igihugu ico gihe, Kenyatta, yari ashigikiye umukeba wiwe, Raila Odinga.

N’aho bane mu bagize umurwi ujejwe gutegura no guhagararira amatora bivumbuye bagahakana ivyayavuyemwo, Odinga nawe akavuga ko habayemwo ubusuma burenze urugero, Sentare nkuru yaremeje ko Ruto yatsinze mw’ihiganwa ryisanzuye kandi ritagira agahonzi – icemezo Abakenya bose basa nk’abemeye.

Umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania, Chama Cha Mapinduzi (CCM) umaze imyaka irenga 50 ku butegetsi, nawo nyene utegerezwa kuba waratangajwe no kubona Odinga yaratsinzwe.

Ally avuga ati: "Udashoboye gukoresha aya mahirwe, uzoba nka KANU [Kenya African National Union]. Igihe KANU inanirwa no gukoresha aya mahirwe, ntiyigeze igaruka ku butegetsi. Canke UNIP [United National Independence Party] yo muri Zambia. Ufashe igihugu, koresha igihugu kugira ugume ku butegetsi”.

Irindi tandukaniro riteye isoni ni ikoreshwa ry’ubuhinga bwa none. Muri Kenya, umunyagihugu uwo ari we wese yari afise umuhora wa internet yarashobora kuvoma ku mbuga ngurukanabumenyi inzandiko z’amatora ikibiriraho kugira we nyene yirabire ivyavuye mu matora.