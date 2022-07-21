Ukraine: Umukuru wa CIA avuga ko nta makuru y'ubutasi ahari yuko ubuzima bwa Putin bumeze nabi

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Hamaze igihe hiyongera guhwihwisa mu bitangazamakuru kutemejwe kuvuga ko Putin, uzuzuza imyaka 70 mu kwezi kwa cumi uyu mwaka, ashobora kuba arwaye, bishoboka ko arwaye kanseri.

Avuze ibi mu gihe Amerika yatangaje ko izaha Ukraine izindi ntwaro zirasa mu ntera ndende.

'Yemera kugenzura'

Mu ihuriro (inama) ku mutekano ry'ikigo Aspen Security muri leta ya Colorado, Burns yagize ati: "Hari ibihuha byinshi ku buzima bwa Perezida Putin kandi icyo dushobora kuvuga ni uko rwose afite ubuzima bwiza cyane".

Ati: "Yemera ko umuhamagaro we nk'umutegetsi w'Uburusiya ari ukongera kugira Uburusiya igihugu cy'igihangange. Yemera ko icy'ingenzi mu gukora ibi ari ukongera gushyiraho igice Uburusiya bufitemo ijambo mu ho buturanye na ho kandi ibyo ntashobora kubikora atagenzuye Ukraine".

William Burns, uboneka hano mu ifoto yo mu mwaka wa 2014, yigeze kuba ambasaderi w'Amerika mu Burusiya

Burns yakoreye uruzinduko i Moscou mu kwezi kwa cumi na kumwe mu 2021 kuburira Uburusiya ku ngaruka zikaze bwahura na zo kubera gutera Ukraine, nyuma y'amakuru y'ubutasi Amerika yari yarakusanyije kuri gahunda y'Uburusiya. Ariko uyu mukuru wa CIA yagize ati: "[Nahavuye] mpangayitse cyane kurusha uko nahageze meze".

Yongeyeho ko kuba ubu Uburusiya bwararunze abasirikare mu karere ka Donbas, bica amarenga ko igisirikare cyabwo hari amasomo akomeye cyigiye mu bibazo cyahuye na byo.

Uburusiya bwateye Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, buvuga ibitari ukuri byuko abavuga Ikirusiya bo mu karere ka Donbas mu burasirazuba bwa Ukraine bakorewe jenoside kandi ko bacyeneye kubohorwa.

Nyuma y'amezi hafi atanu ashize bugabye icyo gitero, Uburusiya bwigaruriye ibice bimwe byo mu burasirazuba no mu majyepfo ya Ukraine, ariko bwananiwe kugera ku ntego bwari bufite mu ntangiriro yo gufata umurwa mukuru Kyiv, kuva icyo gihe bwavuze ko intego y'ibanze bufite ari ukubohora Donbas.