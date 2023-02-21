Rwanda: Ifumbire iva mu mazirantoki yitezweho kugoboka abahinzi

Akarere ka Rulindo mu ntara y’amajyaruguru kamaze kugira uruganda rw’ifumbire idasanzwe, mu gihe ubutaka bugenda burushaho gusaza.

Uru ruganda ruteganya kwifashisha imyanda yo mu bwiherero (imisarane) igakorwamo ifumbire ikoreshwa mu buhinzi.

Uru ruganda rukora ifumbire mu myanda yo mu bwiherero (imisarane) ruri mu murenge wa Base mu karere ka Rulindo.