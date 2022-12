Uko umugore ‘ukurura benshi’ wa DR Congo yigaruriye umugabane wa Africa

Umwe mu baririmbyi ba Africa bakunzwe cyane kurusha abandi, Tshala Muana, wapfuye mu cyumweru gishize ku myaka 64, yari azwi byombi ku ijwi ryiza no ku mbyino zateje imyigaragambyo no gusaba ko acibwa.

Gusa abasaba ibyo ntibabibonye kubera amajwi ya benshi bari banyotewe no kumubona aceza, kugeza no ku baperezida b’ibihugu.

Yatangiye ubuzima bwe mu ngorane, ku myaka 22 ava mu gihugu cye – cyitwaga Zaire icyo gihe ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo – ajya gushakira ahandi mu kuririmba no guceza.

Yagarutse iwabo hashize imyaka itandatu mu 1986, yari amaze kuba ibyo yifuzaga – Umwamikazi wa Mutuashi, injyana yaje kwamamara henshi muri Africa no kure yayo.

Naho Souzy Kasseya bivugwa ko ari we wavumbuye impano ya Tshala Muana yagize ati: “Iki nicyo gikorwa gikomeye kandi kiruta ibindi byose nakoze mu kazi kanjye. Imana ni ishimwe.”

Bisa n’aho Kasseya yari yabonye ibihagije muri Muana mu minsi yo kumugerageza akabona ko yisanzura neza mu kuririmba mu Tshiluba no guceza Mutuashi.

Gusa Tshala Muana yaririmbye no mu Ilingala, urugero mu ndirimbo Nasi Nabali (Nararongowe) aho avuga uburyo gushyingirwa biha umugore icyubahiro bikabuza abagabo kububahuka.

Ababyinnyi be bo babaga bambaye ibigufi cyane kurushaho, bakinze akantu ku myanya y’ibanga no ku mabere gusa. Maze bagaceza mu buryo busaza abari aho – abagore n’abagabo.

Tshala Muana yavuze ko iyi myambarire n'imbyino biri "mu muco" we

Ariko uko yagaragaraga aceza mu bitaramo byari bitandukanye cyane n’icyo we avuga ko ahagarariye.

Muana yakoresheje muzika ye mu guharanira uburenganzira bw’abagore n’abana no kuba ijwi ry’abakene.

Tshala Muana(ibumoso) na Mbilia Bel mu myaka ishize, ni bamwe mu bahanzi b'abagore bamamaye kurusha abandi muri DR Congo no muri Africa

Hari tariki 13 Werurwe(3) mu 1958 mu gihe Congo yari mu bukoloni bw’Ububiligi, ubwo Amadeus Muidikay n’umugore we Alphonsine Bambiwa Tumba bahabwaga umugisha wo kwibaruka umukobwa i Lubumbashi. Bamwise Elisabeth Muidikay.

Nyuma y’uko se Muidikay yishwe mu ntambara ya Katanga nyuma y’imyaka itandatu, umugore we Tumba yajyanye abana be kuba i Kananga, mu murwa mukuru wa Kasai, mu gushakisha ubuzima burushijeho.

Ku myaka 18, Elisabeth Muidikay, cyangwa Tshala nk’uko twaje kumumenya, yari mu kababaro, nyuma yo gushyingirwa atabishaka no gupfusha umwana w’umukobwa wari ukiri uruhinja.

Yerekanye impano ye mu gitaramo cya M'Pongo Love mu 1981. Umuririmbyi mugenzi we Bony Bikaye yibuka ko ababyinnyi bari ku rubyiniro ubwo Muana yigaruriraga bikomeye igitaramo cyose.

Avuga ko yabonaga neza ko Muana akomeye cyane ku rurimi rw’iwabo rwa Luba. Nubwo yari amaze igihe amwigisha kuririmba mu Ilingala n’Igifaransa, no guceza Rumba.

Yasohoye album zirenga 20, atwara ibihembo bitandukanye, birimo n’igikomeye cya Kora yahawe mu 2013 kubera album ye Malu, yatumye abafana be bamushyira ku rundi rwego rw’ikirenga.

Mu gihe ubu umubiri we uruhukiye muri Hospital du Cinquantenaire i Kinshasa utegereje gushyingurwa, abafana be bakomeje kuririmba ko ari Umwamikazi wa Mutuashi, ndetse ko yaba ari we mugore warushije abandi mu mateka ya muzika ya Congo.