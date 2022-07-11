Sri Lanka: Ibiro bya Minisitiri w'intebe bivuga ko Perezida yemeje ko yeguye

Iminota 31 iraheze

Abigaragambya baracyari muri izo nyubako ndetse barimo kwanga kuhava mu gihe cyose aba bategetsi bombi batarava ku butegetsi.

Mbere yaho, umukuru w'inteko ishingamategeko yari yavuze ko perezida azegura ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa karindwi.

Ahantu Rajapaksa aherereye kuri ubu ntiharamenyekana. BBC yabwiwe ko ari mu nyanja mu bwato bw'igisirikare kirwanira mu mazi.