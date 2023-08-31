Abantu 64 bapfiriye mu nkongi yibasiye inyubako y'icumbi i Johannesburg

Abategetsi bo muri Afurika y'Epfo bavuga ko abantu nibura 64 bapfuye nyuma yuko inkongi y'umuriro yadutse mu nyubako z'amacumbi mu mujyi wa Johannesburg.

Umuvugizi w'inzego z'ubutabazi bwihuse, Robert Mulaudzi, yabwiye BBC ko abazimya umuriro bashoboye gukuramo bamwe mu baba muri iyo nyubako.

Videwo Mulaudzi yatangaje ku rubuga X, rwahoze ruzwi nka Twitter, yerekana imodoka z'amakamyo n'imbangukiragutabara (ambulances) ziri hanze y'inyubako yahiye mu madirishya.

Mulaudzi yavuze ko iyo nyubako iri ahahoze ari agace k'ubucuruzi kw'uwo mujyi w'izingiro ry'ubukungu muri Afurika y'Epfo. Yavuze ko yakoreshwaga nk'ahantu ho gutura mu buryo bw'akajagari.

Amakuru yo mu bitangazamakuru byaho avuga ko ako gace ko guturamo k'imbere mu mujyi kazwiho inyubako 'zashimuswe', ijambo rikoreshwa muri Afurika y'Epfo bashaka kuvuga inyubako zagiwemo mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'abimukira badafite ibyangombwa.