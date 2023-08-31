Abantu 64 bapfiriye mu nkongi yibasiye inyubako y'icumbi i Johannesburg
- Umwanditsi, Antoinette Radford
- Igikorwa, BBC News
Abategetsi bo muri Afurika y'Epfo bavuga ko abantu nibura 64 bapfuye nyuma yuko inkongi y'umuriro yadutse mu nyubako z'amacumbi mu mujyi wa Johannesburg.
Abandi bantu barenga 40 bakomeretse.
Abategetsi b'i Johannesburg bavuga ko bitaramenyekana icyateje iyo nkongi yibasiye iyo nyubako y'amagorofa atanu rwagati muri uwo mujyi.
Umuvugizi w'inzego z'ubutabazi bwihuse, Robert Mulaudzi, yabwiye BBC ko abazimya umuriro bashoboye gukuramo bamwe mu baba muri iyo nyubako.
Yavuze ko umuriro watwitse inyubako, kandi ko igikorwa cyo gushakisha abandi bapfuye gikomeje.
Mulaudzi yabwiye igitangazamakuru ENCA cyo muri Afurika y'Epfo ati: "Turimo kugenda igorofa ku igorofa tuhakura imirambo".
Videwo Mulaudzi yatangaje ku rubuga X, rwahoze ruzwi nka Twitter, yerekana imodoka z'amakamyo n'imbangukiragutabara (ambulances) ziri hanze y'inyubako yahiye mu madirishya.
Amafoto y'aho byabereye yerekanye imirambo itwikiriye yashyizwe ku murongo, iruhande rw'iyo nyubako yahiye.
Mulaudzi yavuze ko iyo nyubako iri ahahoze ari agace k'ubucuruzi kw'uwo mujyi w'izingiro ry'ubukungu muri Afurika y'Epfo. Yavuze ko yakoreshwaga nk'ahantu ho gutura mu buryo bw'akajagari.
Amakuru yo mu bitangazamakuru byaho avuga ko ako gace ko guturamo k'imbere mu mujyi kazwiho inyubako 'zashimuswe', ijambo rikoreshwa muri Afurika y'Epfo bashaka kuvuga inyubako zagiwemo mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'abimukira badafite ibyangombwa.
Amakuru yo mu bitangazamakuru byaho anumvikanisha ko abari bari muri iyo nyubako bari biganjemo abimukira bava mu bindi bihugu byo muri Afurika.
Nyuma y'uwo muriro, Abanya-Afurika y'Epfo benshi bamaganye ku mbuga nkoranyambaga ukwibasira kuri izo mbuga kurimo urwango ku banyamahanga, bamwe mu Banya-Afurika y'Epfo bakoreye abapfuye n'abarokotse uwo muriro.